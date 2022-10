Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: prolonge son partenariat avec CEFA Aviation information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 15:51









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce une prolongation de cinq ans de son partenariat avec CEFA Aviation, spécialiste des logiciels et services de sécurité des vols et de formation des pilotes, afin de fournir un service mobile basé sur le cloud CEFA AMS (Aviation Mobile Services) destiné aux programmes de formation des pilotes de la compagnie.



Ryanair assure d'ailleurs avoir été la première compagnie aérienne en Europe à introduire ' cette innovation révolutionnaire ' en matière de formation des pilotes, l'application permettant aux pilotes de rejouer leurs vols sur leur tablette après l'atterrissage.



' Nos pilotes sont très satisfaits de l'ajout de ce nouvel outil logiciel qui fournit des commentaires constructifs à notre équipage après chaque vol, et nous sommes ravis de prolonger notre accord avec CEFA pour continuer à offrir le plus haut niveau de formation à nos pilotes ', a commenté Neal McMahon, directeur des opérations chez Ryanair.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.