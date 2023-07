Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: programme des vols Dublin-Laponie pour l'hiver information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui son programme Dublin-Laponie-Rovaniemi pour l'hiver 2023, avec la mise en place de quatre vols hebdomadaires entre Dublin et la Laponie, à partir du 30 octobre.



Située dans la région la plus septentrionale de la Finlande, la Laponie est un paradis hivernal pour les personnes de tous âges.



'Les vacanciers étant toujours fermement concentrés sur les escapades sur la plage de sable et les séjours en ville en été, il n'y a pas de meilleur moment pour prendre de l'avance sur le troupeau et commencer à planifier votre voyage d'hiver', indique la compagnie.







