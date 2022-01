Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ryanair: prises de profits après des résultats conformes information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 09:54

(CercleFinance.com) - Le titre Ryanair a ouvert en baisse lundi matin, pénalisé par quelques prises de bénéfices alors que la compagnie 'low cost' a publié des résultats trimestriels sans grande surprise.



Vers 8h40 (heure locale), l'action - dont la place boursière de référence est désormais Euronext Dublin depuis son retrait de Londres - cède 0,6% alors que le marché irlandais est orienté favorablement (+0,6%).



Ryanair a fait état ce matin de performances de troisième trimestre 'plus ou moins en ligne avec les attentes', mais une certaine incertitude plane sur son activité au quatrième trimestre, observent les analystes d'Oddo.



Le transporteur aérien à bas coût affiche sur les trois mois clos fin décembre une perte nette réduite de 96 millions d'euros, à comparer avec un manque à gagner de 321 millions d'euros un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes d'Oddo BHF attendaient une perte de l'ordre de 95 millions d'euros sur le trimestre.



Ryanair, qui a vu son trafic passagers être multiplié par presque quatre au cours du trimestre, à 31,1 millions contre 8,1 millions un an auparavant, a publié un chiffre d'affaires de près de 1,5 milliard d'euros (+331%).



Ses prévisions s'avèrent en revanche relativement prudentes, après une chute des réservations en fin d'année due à l'apparition d'Omicron.



'Les perspectives en termes de tarifs et d'occupation pour le restant de l'exercice 2021/2022 sont hautement incertaines', reconnaît-il dans son communiqué.



Les analystes d'Oddo maintiennent ainsi leur opinion 'neutre' sur le titre, assortie d'un objectif de 18,3 euros, notamment en raison d'une valorisation boursière jugée toujours très riche.



Depuis ses creux du mois de décembre, l'action Ryanair avait progressé de plus de 18% au cours de clôture de vendredi soir.