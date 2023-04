Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ryanair:pointe l'inaction de l'UE après les grèves en France information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Après un 38e jour de grèves du service français de contrôle de la circulation aérienne(ATC) en l'espace de trois mois, la compagnie Ryanair blâme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour 'son incapacité inexcusable à protéger le droit fondamental des citoyens/visiteurs de l'UE à la liberté de circulation, en permettant de manière irresponsable que le ciel de l'UE soit fermé à plusieurs reprises lors des grèves'.



Selon la compagnie, ces grèves ont entraîné l'annulation de plus de 627 000 vols de passagers Ryanair au cours des trois premiers mois de 2023, perturbant les plans de voyage, diminuant la connectivité intra-européenne essentielle et nuisant au tourisme.



Ryanair assure que ces passagers pourraient facilement être protégés sans entraver le droit de grève des syndicats ATC français avec les mesures suivantes :



- Protégez les survols français pendant les grèves ATC (en utilisant les lois sur les services minimaux) comme en Grèce, en Italie et en Espagne

- Autoriser les autres ATC européens à gérer les vols au-dessus de la France pendant la grève des ATC français

- Mandater les syndicats ATC français à s'engager dans un arbitrage exécutoire avant d'appeler à la grève

- Rendre obligatoire la notification préalable de la participation à la grève



'Bien que nous n'ayons aucune difficulté à ce que les syndicats français exercent leur droit de grève, nous attendons de la présidente von der Leyen qu'elle fasse son travail et qu'elle défende et protège le droit fondamental des citoyens/visiteurs de l'UE à la liberté de circulation, qu'elle-même et son collège de commissaires ont inexplicablement omis de le faire', indique un porte-parole de la compagnie.