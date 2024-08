Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: pointe l'ATC dans les retards à Palma de Majorque information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncer présenter ses excuses aujourd'hui à ses passagers pour 'les retards excessifs et les annulations à Palma de Majorque', pointant 'la décision insensée du contrôle aérien espagnol (ATC) de bloquer l'atterrissage des avions ce matin en raison de la 'météo', ce qui n'a aucun sens étant donné qu'il n'y avait pas de problème météorologique', assure la compagnie.



Ryanair s'étonne du fait que les vols au départ de Palma aient été autorisés à partir normalement contrairement aux vols entrants, qui n'ont pas été autorisés à arriver.



Ryanair exhorte le ministre espagnol des Transports à expliquer pourquoi Palma de Majorque a été fermée aux passagers arrivant 'en raison de problèmes météorologiques inexistants' et invité Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, 'à réformer les services ATC déplorables.'





