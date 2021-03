Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : plus de 2300 vols hebdomadaires dès cet été Cercle Finance • 24/03/2021 à 14:37









(CercleFinance.com) - Ryanair a lancé aujourd'hui un programme élargi baptisé 'UK Summer 2021', comprenant plus de 2300 vols hebdomadaires sur 480 itinéraires, dont 26 nouvelles liaisons à destination de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Portugal ou de l'Espagne. 'Le gouvernement britannique a mis en oeuvre un programme de déploiement de vaccins très réussi et la réouverture des voyages court-courriers dans l'UE cet été est donc sur la bonne voie', a indiqué en substance Michael O'Leary, le directeur général du groupe Ryanair. 'Les familles britanniques peuvent désormais réserver des vacances d'été bien méritées en toute sécurité en sachant que si leurs projets changent pour une raison quelconque, elles pourront déplacer leurs dates de voyage jusqu'à deux fois, sans frais de changement jusqu'à la fin octobre 2021', a-t-il ajouté.

