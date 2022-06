Ryanair: plaide pour un meilleur partage des taxes ETS information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 15:20

(CercleFinance.com) - La compagnie Ryanair a fait savoir aujourd'hui qu'elle saluait le vote du 8 juin du Parlement européen visant à étendre le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS) à tous les vols long-courriers au départ de l'Union européenne.



' Cela signifie que les passagers les plus riches, sur les vols long-courriers les plus polluants, paieront enfin leur juste part des taxes environnementales ETS ', indique la compagnie.



En effet, dans le cadre de la politique environnementale actuelle de l'Europe, les citoyens de l'UE voyageant sur des vols court-courriers - vols qui représentent moins de 50 % des émissions de CO2 de l'aviation de l'UE - paient 100 % de l'ETS européen.



' Cette discrimination signifie que les familles européennes les plus pauvres et les plus sensibles aux prix subventionnent les riches passagers long-courriers voyageant à destination/en provenance de l'Union européenne qui ne paient rien. Cette discrimination et cette injustice inexplicables doivent cesser maintenant ', poursuit Ryanair.



Par conséquent, Michael O'Leary, directeur général de la compagnie low-cost, appelle les États membres de l'UE et le commissaire européen au 'Green Deal', Frans Timmermans, à soutenir ce vote du Parlement européen et à exiger que les transporteurs nationaux à tarifs élevés -comme KLM, Air France et Lufthansa- paient leur juste part des taxes ETS.