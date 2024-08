Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: plaide pour lever le plafond de trafic à Dublin information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Ryanair a exhorté une nouvelle fois le gouvernement irlandais à supprimer le plafond de trafic de 32 millions de passagers à l'aéroport de Dublin, estimant qu'il nuit à la croissance du tourisme irlandais et augmente le coût du transport aérien.



Les compagnies aériennes de l'aéroport de Dublin ont été récemment averties qu'elles ne bénéficieraient pas de créneaux supplémentaires pour les vols de Noël cet hiver ou pour les événements sportifs tels que les internationaux de rugby et les matchs de Premier League.



L'IAA a maintenant suggéré que pour se conformer au plafond de trafic de 32 millions, le trafic de l'été 2025 à Dublin doit être réduit de 1 million de passagers.



'De telles réductions porteront préjudice au tourisme et à l'emploi irlandais et entraîneront des tarifs beaucoup plus élevés pour les passagers et les familles irlandaises partant en vacances en 2025', estime Ryanair.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 285,00 GBX LSE +2,80%