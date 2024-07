Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: plaide pour l'élargissement des aides aux aéroports information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - Ryanair a exhorté aujourd'hui le ministre des transports irlandais, Eamon Ryan, à relever dès à présent le plafond de financement des aéroports régionaux irlandais de 1 à 2 millions de passagers par an, garantissant ainsi leur éligibilité au financement du Trésor.



En effet, à l'heure actuelle, le programme de financement des autorités irlandaises est réservé aux aéroports régionaux de moins d'un million de passagers par an.



Selon la compagnie, ce plafond contraint les aéroports à ne pas dépasser cette limite afin de pouvoir bénéficier des aides. Ryanair estime de son côté que l'augmentation du nombre de passagers stimulerait le tourisme, l'emploi et la croissance économique dans les aéroports régionaux irlandais.



En mars, la compagnie avait d'ailleurs présenté au ministre des plans visant à augmenter le trafic/tourisme irlandais de 50 % à 30 millions de passagers par an au cours des 6 prochaines années. Ryanair prévoyait alors d'investir plus de 1,6 milliard de dollars dans de nouveaux avions pour les aéroports irlandais, créant plus de 800 emplois dans le pays et doublant le trafic à Cork, Shannon et Kerry.



Le ministre n'avait pas répondu à cette proposition.







