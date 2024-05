Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair:plaide pour déplafonner le trafic passagers à Dublin information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Ryanair appelle le ministre des Transports irlandais, Eamon Ryan, à lever d'urgence la limite de 32 millions de passagers à l'aéroport de Dublin. La compagnie estime que ce plafonnement du nombre de passagers à l'aéroport de Dublin, imposé par l'IAA (Irish Aviation Authority), empêche la compagnie de répondre à la demande croissante pendant les périodes de pointe, comme les vacances d'octobre et Noël.



En conséquence, Ryanair prévoit 'une augmentation significative' des tarifs aériens.



La compagnie estime que cette mesure de plafonnement nuit au tourisme, à l'économie et à l'emploi irlandais.



Dans ce cadre, Ryanair exhorte à 'voter pour des politiciens qui agiront pour lever cette restriction et soutenir la croissance de l'aéroport de Dubli'n.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 524.00 GBX LSE -3.30%