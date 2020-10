Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : plaide pour adopter un code couleur contre le Covid Cercle Finance • 09/10/2020 à 15:56









(CercleFinance.com) - Ce vendredi, Ryanair a exhorté les gouvernements de l'Union européenne à adopter sans tarder le système de ' feux' de l'UE, un système qui classe les pays selon trois couleurs et qui permet de renseigner les voyageurs sur les niveaux de Covid à chaque destination. ' Les industries européennes de l'aviation et du tourisme ne peuvent souffrir aucun retard dans l'adoption de ce nouveau système, car des millions d'emplois sont menacés alors que l'Europe entre dans une saison hivernale très difficile, fait savoir Ryanair. Ce cadre européen commun contribuera à restaurer la confiance dans le transport aérien et à mettre fin aux différentes politiques nationales contradictoires à travers l'Europe qui ont nui à la demande des clients. ' Les pays répertoriés en ' vert' et 'orange' ne sont soumis à aucune restriction. En revanche, des mesures peuvent être mises en place (par exemple, des tests avant le départ / à l'arrivée) pour les pays classés ' rouges '. Le nouveau système de 'feuxn' recommande également que les États membres appliquent une approche régionale dans la mesure du possible pour garantir que les régions ou les îles à faible taux de Covid ne soient pas pénalisées.

