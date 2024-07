Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: pilote une vaste opération de recrutement à Belfast information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce un vaste plan de recrutement de tôliers, d'ingénieurs B1 et B2, de mécaniciens d'avions et d'ingénieurs d'officiers, alors que la compagnie aérienne continue de croître et vise à transporter jusqu'à 300 millions de passagers par an d'ici 2034.



Dans le cadre de cette campagne de recrutement, la compagnie organisera une journée portes ouvertes au Hilton de Belfast mercredi 17 juillet.



Cet événement informatif permettra aux candidats de rencontrer les équipes de Ryanair et d'en apprendre davantage sur la compagnie aérienne, ses plans de croissance et les différents possibilités de carrière.







