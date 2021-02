Ryanair : pertes de 306 ME, 'des opportunités de croissance'

(CercleFinance.com) - Ryanair, la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe, a enregistré une perte de 306 millions d'euros au troisième trimestre, contre un bénéfice de 88 millions d'euros un an plus tôt.

La compagnie pourrait enregistrer une perte nette annuelle comprise entre 850 millions d'euros et 950 millions d'euros, hors éléments exceptionnels.

'Une perte importante au troisième trimestre était inévitable en raison des restrictions COVID étendues sur les voyages aériens', ont commenté les analystes de Liberum.

Le bureau d'analyses a également fait remarquer que 'l'érosion des liquidités était d'un milliard d'euros, ce qui n'est clairement pas viable par rapport aux liquidités brutes de fin de période de 3,5 milliards d'euros avec les échéances imminentes de la dette'.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Ryanair a transporté seulement 8,1 millions de passagers, soit une baisse de 78 % par rapport aux 35,9 millions de clients transportés au cours de la même période en 2019.

Cette baisse a provoqué l'effondrement des recettes à 340 millions d'euros, contre 1,9 milliard d'euros un an plus tôt.

En raison de la crise, Ryanair a déclaré qu'elle s'attendait à avoir une base de coûts beaucoup plus basse et un bilan solide, ce qui lui permettra de financer des tarifs plus bas et d'ajouter des avions moins chers.

Dans sa déclaration, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle cherchait à 'capitaliser' sur les opportunités de croissance qui se présenteront en Europe lorsque ses concurrents auront réduit leurs capacités ou auront tout simplement fait faillite.