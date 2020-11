Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : perte semestrielle limitée malgré le Covid Cercle Finance • 02/11/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Ryanair a fait état lundi d'une perte limitée au titre de son premier semestre fiscal, en dépit de la dégringolade de son trafic passagers sur la période. La première compagnie aérienne européenne 'low cost' dit avoir accusé sur les six mois clos fin septembre une perte nette de 197 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 1,15 milliards d'euros sur la même période de son exercice précédent. Dans son communiqué, le transporteur irlandais indique que le nombre de passagers transportés a chuté de 80% d'une année sur l'autre, passant de 85,7 millions à 17,1 millions sur le semestre écoulé. Conséquence, son chiffre d'affaires semestriel a lui aussi décroche, de l'ordre de 78%, pour totaliser seulement 1,18 milliards d'euros contre 5,39 milliards un an plus tôt. Ryanair explique néanmoins avoir réussi à réduire considérablement ses dépenses opérationnelles, qui se limitaient à seulement 1,35 milliard d'euros sur le semestre contre 4,10 milliards un an plus tôt. 'Ces chiffres illustrent la bonne capacité de résistance de la compagnie', estimait ce matin un analyste basé à Londres. Le titre Ryanair cédait malgré tout 2,6% dans les premiers échanges lundi.

