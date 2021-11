Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : perte nette fortement réduite au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Ryanair se montre à peu près stable en début de séance à Londres après la publication d'une perte nette de 48 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, à comparer à une perte de 411 millions sur la même période de l'exercice précédent. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts explique cette amélioration par des revenus en croissance de 83% à 2,15 milliards d'euros, sur fond d'un redressement de 128% du trafic, à 39,1 millions de passagers transportés. Estimant le trafic de l'exercice 2021-22 en amélioration à un peu plus de 100 millions de passagers, Ryanair s'attend à enregistrer (sous réserve des tarifs hivernaux) une perte annuelle entre 100 et 200 millions d'euros.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.