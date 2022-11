Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: partenariat de distribution avec Amadeus information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce un nouveau partenariat de distribution avec le voyagiste Amadeus afin d'élargir encore l'accès à l'offre de Ryanair.



Avec ses 3 000 vols quotidiens vers 225 destinations et 36 pays, Ryanair se dit à la tête de la reprise du trafic aérien post COVID-19, transportant 115% de son trafic pré-pandémique.



' Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Amadeus, le leader mondial des technologies de voyage, élargissant encore l'offre de Ryanair et permettant aux entreprises clientes en particulier un meilleur accès à notre réseau inégalé de connexions, de hautes fréquences, de ponctualité et de tarifs imbattables', a commenté Dara Brady, directeur marketing & numérique chez Ryanair.



'Nous sommes impatients de travailler avec Amadeus et sa solution de distribution efficace et son réseau leader du secteur au cours des années à venir', a-t-il ajouté.





