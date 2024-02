Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: partenariat d'assistance au sol avec Skytanking information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé hier un nouveau partenariat d'assistance au sol avec Skytanking Aviation Services, mis en place à compter d'avril 2024.



Ce partenariat verra le principal fournisseur de services aéronautiques soutenir les opérations croissantes de Ryanair avec des services d'assistance au sol dans les aéroports clés, comme Eindhoven.



'Ce premier accord de 6 ans garantira que Ryanair puisse continuer à respecter ses délais d'exécution parmi les meilleurs du secteur, un élément essentiel pour maintenir nos tarifs bas pour nos clients', indique Tom Kelly, directeur adjoint des opérations au sol de Ryanair



Dans les prochaines années, ce partenariat pourrait se développer au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et dans toute l'Europe, précise la compagnie.







