Ryanair: partenariat avec l'agence de voyages eSky

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'agence de voyages en ligne eSky : celle-ci sera ainsi autorisée à proposer des vols, des sièges et des bagages Ryanair à ses clients à condition de ne pas les surfacturer.



L'accord garantira également aux clients d'eSky que leurs coordonnées et informations de paiement correctes sont fournies à Ryanair, garantissant ainsi qu'ils auront un accès direct à leur compte myRyanair et recevront des informations de vol importantes directement sur leur e-mail.



Après loveholidays, Kiwi, TUI, On the Beach et El Corte Inglés, eSky est le sixième partenaire OTA (Online Travel Agency - agence de voyage en ligne) approuvé de Ryanair.



'Cet accord distingue eSky des pirates de l'OTA qui continuent de duper et d'arnaquer les consommateurs en effectuant illégalement des captures d'écran du site Web de Ryanair et en vendant à mauvais escient nos vols avec des majorations et des surfacturations', a commenté Dara Brady, directeur marketing de Ryanair.





