Ryanair: partenariat avec Kyte, agence de voyages d'affaires

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce un nouvel accord de partenariat avec l'agence de voyages d'affaires Kyte, permettant à cette dernière d'accéder aux tarifs de Ryanair ainsi qu'à son catalogue de plus de 3 600 vols quotidiens sur plus de 235 destinations.



Ce partenariat fournira à Ryanair un accès rationalisé à l'écosystème et à une vaste gamme de partenaires du milieu du voyage d'affaires.



'Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Kyte au cours des années à venir, alors que Ryanair continue de croître pour transporter 300 millions de passagers par an d'ici 2034', a indiqué Dara Brady, directeur marketing de Ryanair.



De son côté, Alice Ferrari, directrice générale et co-fondatrice de Kyte a indiqué : 'Nous sommes ravis de travailler avec Ryanair pour offrir à nos partenaires de voyages d'affaires un accès facile aux voyages à bas prix de la compagnie aérienne grâce à l'interface moderne et standardisée de Kyte. Le contenu de Ryanair via la chaîne Kyte sera également disponible sur nos solutions de bureau partenaires telles qu'AirGateway'.





