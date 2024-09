Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: partenaire des agences en ligne via Travelfusion information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Ryanair fait savoir que ses vols à bas prix sont désormais disponibles pour les partenaires OTA (Agence de Voyage en Ligne) via Travelfusion, suite au partenariat ' Approved OTA Aggregator '.



Les OTA qui s'inscrivent avec Travelfusion pourront offrir des vols Ryanair à leurs clients sans connexion directe, bénéficiant ainsi d'une mise sur le marché rapide, d'un support technique de haute qualité et des avantages du partenariat Ryanair sans connexion directe.



Cette intégration simplifie l'accès aux vols Ryanair pour un plus grand nombre d'OTA et optimise les ressources nécessaires tout en fournissant un soutien technique.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 310,00 GBX LSE 0,00%