Ryanair : ouvre 200 000 places au départ du Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui la mise en place de 200 000 sièges supplémentaires au départ du Royaume-Uni et à destination de Malte, Ibiza, et Palma en juillet, août et septembre, trois îles inscrites dans la liste 'verte' des destinations dans le cadre de la Covid.

'Bien que nous nous félicitions de l'ajout de Malte et des Baléares à la liste verte du Royaume-Uni, nous exhortons le gouvernement à ajouter immédiatement des destinations tout aussi sûres telles que Chypre, les Canaries et les îles grecques pour permettre aux citoyens vaccinés du Royaume-Uni et de l'UE de voyager librement entre le Royaume-Uni et l'UE sans restrictions', a indiqué Dara Brady, directeur de la communication chez Ryanair.