Ryanair: ouverture à la vente des billets pour l'été 2023

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce l'ouverture des ventes de billets sur son site internet pour des départs cet été, dans le cadre du Summr'23, offrant un choix de 2500 itinéraires.



'Avec Pâques et l'été 23 qui approchent à grands pas, les clients prévoyant qui cherchent à s'offrir une bonne affaire pour briser la récession peuvent désormais réserver leur vols ', ajoute Dara Brady, directeur marketing & numérique chez Ryanair.







