Ryanair: Oddo BHF voit un bon point d'entrée information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 22 euros sur Ryanair, jugeant 'injustifiée' la correction du titre après sa publication de la veille, et considérant qu'elle 'offre un bon point d'entrée'.



'L'accélération de gains de part de marché et la bonne tenue des capacités plaident en faveur d'une bonne orientation du pricing sur la saison estivale qui compensera, à notre avis, l'inflation sur les coûts unitaires hors carburant', pense l'analyste.



De plus, Oddo BHF estime que 'la structure de coûts plus compétitive de Ryanair permettra de s'adapter plus facilement au ralentissement de tendance anticipé sur l'hiver', et que sa valorisation est attractive au vu des fondamentaux et de la croissance moyenne des BPA.