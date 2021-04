Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : nouvelle liaison à destination de Corfou (Grèce) Cercle Finance • 21/04/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle liaison entre Teesside (Royaume-Uni) et Corfou (Grèce), opérant tous les mercredis à partir de juillet dans le cadre du programme Summer 21 (été 2021) de la compagnie. Cette nouvelle liaison étend l'offre de Ryanair au départ de Teesside après le lancement, à partir de juin, de deux liaisons deux fois par semaine à destination d'Alicante et de Palma de Majorque, toutes deux desservant deux fois par semaine à partir de juin. 'Alors que les programmes de vaccination se poursuivent en Europe et que le Royaume-Uni fait des progrès impressionnants avec son déploiement de vaccins, Ryanair s'attend à ce que les voyages aériens montent en flèche pendant les mois d'été de pointe', indique la compagnie.

