Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : nouveaux vols entre l'Ecosse et le Portugal Cercle Finance • 12/05/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Ryanair va proposer davantage de vols au départ de l'Ecosse et à destination du Portugal, soit plus de 20 000 sièges supplémentaires, à compter du 24 mai, alors que le pays vient de rejoindre la liste verte des destinations, établie par l'Ecosse. Au départ d'Edinburgh, les Ecossais pourront désormais s'envoler pour Faro, Lisbonne et Porto. Des vols entre Aberdeen et Faro et entre Glasgow et Faro son aussi prévus chaque semaine, indique la compagnie.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.