Ryanair: nouveau partenariat avec Trip.com

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé un nouveau partenariat avec Trip.com, un fournisseur international de services de voyage.



Ce partenariat permettra à Trip.com et à ses plateformes affiliées de proposer les vols à bas prix de Ryanair.



Les clients de Trip.com pourront réserver directement des vols Ryanair, avec leurs informations de contact et de paiement transmises directement à la compagnie aérienne pour un accès simplifié à leur compte myRyanair et aux informations de vol.



Le partenariat vise à offrir une expérience de réservation fluide et transparente, enrichissant l'offre de Trip.com avec l'accès à plus de 235 destinations de Ryanair.





