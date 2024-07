Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: nouveau partenariat avec lastminute.com information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé un nouveau partenariat avec l'agence de voyages en ligne lastminute.com.



Ce partenariat permet à lastminute.com de proposer les vols de Ryanair dans leurs forfaits et de garantir que les clients reçoivent les informations correctes sur leurs vols sans passer par le processus de vérification de Ryanair.



Dara Brady de Ryanair souligne que ce partenariat évitera les surcharges et les informations de contact falsifiées, caractéristiques des agences non autorisées. Luca Concone, PDG de lastminute.com, se réjouit de cette collaboration, qui offrira 'flexibilité, choix et valeur aux clients'.



















