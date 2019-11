Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : nomination d'une nouvelle manager RP Cercle Finance • 22/11/2019 à 14:03









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce ce vendredi la nomination d'Hélène Bégasse au poste de manager relations presse et communication pour la France, le Benelux et le Maroc. Elle était jusqu'à présent responsable communication internationale pour ces régions. 'Hélène a rejoint Ryanair en février 2018, après avoir travaillé pour Accenture à Dublin. Elle continuera de superviser les activités relations presse et de communication de Ryanair en France, au Maroc et au Benelux, trois marchés clés pour Ryanair', explique la compagnie aérienne low-cost.

