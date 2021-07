Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : nette reprise du trafic en juin Cercle Finance • 02/07/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - La compagnie Ryanair indique avoir transporté 5.3 millions de passagers en juin 2021, contre 400 000 passagers en juin 2020, au début de la pandémie. Si le nombre mensuel de passagers reste bien loin des niveaux d'avant crise sanitaire, il témoigne toutefois d'une nette reprise de l'activité ces derniers mois. Ryanair avait en effet transporté 1 million de passagers en avril 2021 puis 1,8 million en mai 2021. En juin 2021, la compagnie a opéré 38 000 vols, avec un coefficient de remplissage des appareils de 72%. Sur l'ensemble du premier trimestre de son exercice 2021 (soit avril-mai-juin), la compagnie a donc transporté 8.1 millions de passagers avec un taux de remplissage de 73%, annonce-t-elle.

