Ryanair: mise en place d'un partenariat avec l'agence TUI

(CercleFinance.com) - Ryanair fait part aujourd'hui de son dernier partenariat avec TUI, l'une des principales agences de voyage.



Cette dernière sera maintenant autorisée à proposer des vols, des places et des bagages Ryanair à ses clients dans le cadre de leurs forfaits vacances à condition que les clients ne soient pas surfacturés sur les produits de la compagnie.



L'accord garantira également aux clients de TUI que leurs coordonnées et informations de paiement correctes seront fournies à Ryanair, garantissant ainsi qu'ils auront un accès direct à leur compte myRyanair et qu'ils recevront des informations de vol importantes directement sur leur adresse email.







