Ryanair: les prévisions de résultats d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 16:41

(CercleFinance.com) - Oddo estime que Ryanair a publié des résultats annuels à fin mars 2022 meilleurs que prévu avec une perte nette de -355 ME (Oddo BHF : - 379 ME, Consensus -370 ME).



' Sur l'exercice à fin mars 2023, après mise à jour de nos estimations carburants (courbe forward et couverture Ryanair), nous ajustons notre anticipation de résultat net de +5% à 1 393 ME (1 215ME pour le consensus visible alpha) après intégration de plus de confiance sur la top line (notamment sur l'orientation des yiels qui sont désormais attendu 3.4% au-dessus des niveaux pré-crise) ' rajoute Oddo.



' La dette nette ressort à 1.45 MdE (vs 2.28 MdE une année auparavant) grâce notamment à une progression des liquidés et équivalents de liquidés de 500 ME à 3.6 MdE. La compagnie confirme son objectif de cash net à l'équilibre d'ici 2 ans (en dépit d'un niveau de Capex élevé) ce qui est clairement rassurant ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste confirme sa recommandation à Neutre et son objectif de cours à 18 E. Il pense que Ryanair sera en mesure d'accélérer les gains de part de marché en Europe dès la saison estivale (70 737Max dans la flotte sur l'été 2022 et environnement capacitaire favorable).



' Le titre est plutôt attractif et s'échange sur un multiple PE 2022-23 de 11x (8% en dessous de sa moyenne 10 ans) '.