Ryanair : les conseils des analystes après les résultats

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé lundi une perte de 815 ME au titre de l'exercice 2020/2021 s'étant achevé le 31 mars, un résultat bien loin du bénéfice d'un milliard d'euros enregistré un an plus tôt.

Le nombre de voyageurs transportés par la compagnie a chuté de 81 % en un an, passant de 148,6 millions à 27,5 millions de passagers. Le chiffre d'affaires de la compagnie baisse donc dans la même proportion (-81%) et s'établit à 1,6 milliard d'euros.

La compagnie anticipe un exercice fiscal 2022 (1er avril 2021-31 mars 2022) lui aussi difficile, et prévoit de transporter entre 5 et 6 millions de passager au 1er trimestre. ' La visibilité pour le reste de l'exercice est proche de zéro ', indique-t-elle.

Ryanair estime (prudemment) que les résultats de l'exercice 2022 devraient être ' proche du seuil de rentabilité ' - en supposant qu'un déploiement réussi des vaccins cet été permette un assouplissement des restrictions de voyage sur le trafic intra-européen pendant la période estivale.

Credit Suisse maintient aujourd'hui son conseil de ' surperformance ' sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours relevé à 18,65 euros, contre 17,91 euros auparavant.

L'analyste modélise une perte nette de 166 ME pour 2022, au lieu des 167 ME de la précédente estimation, un changement finalement très modeste.

Credit Suisse estime qu'environ 71,5 millions de passagers devraient être transportés par la compagnie en 2022, quand Ryanair anticipe entre 80 et 120 millions de voyageurs.

Le bureau d'analyses rapporte qu'avec 1,5 million de réservations enregistrées la semaine dernière, soit 0,5 million de plus que début avril, le 1er trimestre de l'exercice fiscal 2022 pourrait contribuer au désendettement de la compagnie. Selon le broker, le désendettement complet pourrait d'ailleurs être atteint à l'horizon 2024.

Liberum réaffirme de son côté sa position 'neutre' et son objectif de cours de 16 livres sterling sur Ryanair, après une 'perte substantielle de l'exercice comme prévu, reflétant l'effondrement du nombre de passagers causé par la pandémie'.

Si 'la liquidité reste forte', le broker note que 'la visibilité demeure limitée' et que 'la direction continue de viser la borne basse de la fourchette de 80-120 millions de passagers pour l'exercice 2022, avec le résultat net vu autour du seuil de rentabilité'.

Liberum estime que les chances d'un déconfinement des voyages européens à temps pour le pic estival diminuent, du fait des variants du virus. 'La force à long terme et le potentiel de reprise demeurent, mais semblent pleinement intégrés aux niveaux actuels', ajoute-t-il.

Ryanair a publié une perte conforme à ses prévisions (entre 800 et 850 ME) et légèrement mieux que le consensus (834 ME), rapporte Oddo.

Oddo rapporte que Ryanair devrait disposer d'environ 60 appareils 737 MAX d'ici l'été 2022, et de 210 à l'été 2026, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour la compagnie. ' Cela donne clairement foi à notre hypothèse d'une normalisation à compter de l'exercice 2022-23 ', estime Oddo.

Dans ces conditions, le broker maintient son conseil de ' surperformance ' sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours inchangé à 20 euros.