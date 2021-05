Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : le trafic s'est effondré en 2021, 815 ME de perte Cercle Finance • 17/05/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce une perte de 815 ME au titre de l'exercice 2020/2021 s'étant achevé le 31 mars, un résultat bien loin du bénéfice de un milliard d'euros enregistré un an plus tôt. Le nombre de voyageurs transportés par la compagnie a chuté de 81% en un an, passant de 148,6 millions à 27,5 millions de passagers. Le chiffre d'affaires de la compagnie baisse donc dans la même proportion (-81%) et s'établit à 1,6 milliard d'euros. Ryanair estime que ce dernier exercice a été 'le plus difficile parmi les 35 ans d'histoire de la compagnie', la pandémie ayant provoqué un effondrement du trafic aérien, 'quasiment du jour au lendemain'. La compagnie anticipe un exercice fiscal 2022 (1er avril 2021-31 mars 2022) lui aussi difficile, et prévoit de transporter entre 5 et 6 millions de passager au 1er trimestre. 'La visibilité pour le reste de l'exercice est proche de zéro', indique-t-elle. Ryanair estime (prudemment) que les résultats de l'exercice 2022 devraient être 'proche du seuil de rentabilité' - en supposant qu'un déploiement réussi des vaccins cet été permette un assouplissement des restrictions de voyage sur le trafic intra-européen pendant la période estivale.

