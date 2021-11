Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : le retrait de la Bourse de Londres est confirmé information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Ryanair a confirmé vendredi avoir l'intention de retirer ses titres de la Bourse de Londres, le transporteur aérien justifiant sa décision par le bas niveau de volumes d'échanges sur la place britannique. La compagnie irlandaise, qui avait évoqué un potentiel retrait du marché londonien lors de sa dernière publication de résultats, explique que les coûts liés au maintien de sa cotation ne se justifient pas au vu du faible volume traité. Le retrait du London Stock Exchange devrait être effectif à l'issue de la séance du 17 décembre, après quoi ses actions ordinaires ne seront plus cotées que sur Euronext Dublin, ses ADR restant eux admis sur le Nasdaq. Les titres de la compagnie 'low cost' se repliaient de 0,6% vendredi matin suite à cette décision.

