Ryanair: le mandat de Michael O'Leary prolongé de quatre ans

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Ryanair a décidé mercredi de prolonger de quatre années supplémentaires le mandat Michael O'Leary en tant que directeur général de la compagnie aérienne à bas coûts.



Si son mandat devait être renouvelé par les actionnaires lors de l'assemblée générale prévue en 2023, Michael O'Leary conserverait ses fonctions jusqu'à juillet 2028.



Son mandat actuel devait initialement prendre fin en juillet 2024.



Ryanair a également annoncé hier soir la nomination à son conseil d'administration de la femme d'affaires irlandaise Anne Nolan, ancienne patronne l'autorité de l'aviation civile d'Irlande (IAA) entre 2010 et 2018.



A la Bourse de Dublin, l'action Ryanair progressait de 1,4% jeudi matin après ces annonces, dans un marché boursier irlandais à l'équilibre ou presque (-0,1%).





