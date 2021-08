Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : le conflit avec kiwi.com persiste information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 12:59









(CercleFinance.com) - Ryanair a lancé aujourd'hui un avertissement à ses clients au sujet de fausses cartes d'embarquement émises par kiwi.com pour les vols Ryanair. 'Kiwi.com contourne les réglementations aériennes essentielles en émettant ses propres cartes d'embarquement qui ne sont pas valables sur les vols Ryanair', indique la compagnie. Par conséquent, 'à compter de ce jour, tout passager Ryanair muni d'une carte d'embarquement délivrée par Kiwi.com se verra malheureusement refuser l'embarquement', poursuit Ryanair. De plus, la compagnie low-cost assure que kiwi.com lui délivre délibérément des informations clients incorrectes afin de l'empêcher d'établir un contact direct avec les voyageurs. Ryanair indique avoir obtenu une ordonnance du tribunal en République tchèque exigeant que Kiwi cesse de remplacer les adresses e-mail des clients par de fausses adresses e-mail. Cependant, 'Kiwi ne se conforme pas encore à cette ordonnance', déplore la compagnie.

