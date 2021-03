Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : lancement de 8 lignes au départ de Belfast Cercle Finance • 04/03/2021 à 15:25









(CercleFinance.com) - Après 11 années d'absence, Ryanair a annoncé aujourd'hui son retour à l'aéroport de Belfast City avec le lancement de 8 nouvelles lignes à compter de l'été. Les nord-irlandais pourront ainsi réserver à destination de Malaga, Majorque, Faro, Alicante, Barcelone, Ibiza, Milan Bergame ou encore Valence. Selon la compagnie, le déploiement très réussi du programme de vaccination par le gouvernement britannique donne aux clients la certitude que les voyages seront possibles cet été. De son côté, Brian Ambrose, directeur général de l'aéroport de Belfast City, a salué 'une excellente nouvelle pour ceux d'Irlande du Nord qui envisagent une escapade cet été'. Prévoyant 'une demande considérable', il s'est dit 'impatient d'accueillir les clients'.

