Ryanair : lance un porte-documents numérique contre la Covid

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui le lancement de 'Travel Wallet', un service disponible sur l'application de la compagnie aérienne offrant aux clients la possibilité de télécharger leurs tests PCR négatifs, leurs certificats de vaccination ou tout autre document lié au coronavirus pouvant être essentiel pour voyager cet été à travers l'Union européenne. Grâce à ce porte-documents numérique, les voyages seront facilités pour les clients puisqu'ils auront leur documentation à portée de main en tout temps, assure la compagnie. Ryanair mise d'ailleurs sur un retour des voyages intra-européens dès l'été 2021, porté par les campagnes de vaccination.

