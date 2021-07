Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : lance un outil de mesure des émissions carbone information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel outil numérique, un calculateur des émissions carbone, qui permettra aux consommateurs de compenser intégralement leurs émissions sur leur vol Ryanair. Cette nouvelle fonctionnalité calculera les émissions de carbone par passager sur chaque route Ryanair et permettra aux clients de payer l'intégralité du coût carbone de leur vol en contribuant à des initiatives environnementales (reboisement au Portugal, foyers à haut rendement énergétique en Ouganda, centrale éolienne en Turquie...). Ryanair souligne que depuis le début du programme volontaire de compensation carbone de Ryanair, les clients ont contribué plus de 3,5 ME à des projets environnementaux et Ryanair pense que l'expansion de ses programmes de compensation carbone sera très bien accueillie par ses clients dans toute l'Europe.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.