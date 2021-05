Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : lance un comité pour améliorer ses services clients Cercle Finance • 13/05/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui le lancement d'un comité consultatif constitué d'un panel de clients qui permettra à la compagnie, via des commentaires et recommandations, d'améliorer ses services à la clientèle. Les membres de ce comité consultatif se retrouveront pour une première réunion à Dublin, dans les bureaux de Ryanair, cet automne. D'autres réunions devraient suivre dans plusieurs grandes villes européennes (Madrid, Rome, Berlin, Varsovie...), fait savoir Ryanair. Selon la compagnie, les recommandations du comité 'façonneront le programme d'amélioration des services clients en 2022.'

