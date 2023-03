Ryanair: investit 3.3 Mds$ pour son offre 'été 2023' information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 12:32

(CercleFinance.com) - Ryanair a présenté hier son plus grand programme d'été à destination et au départ de Dublin, avec un total de 130 liaisons, dont 14 nouvelles destinations comme les Asturies et Castellon en Espagne, Kos et Zakynthos en Grèce, sans oublier des villes comme Stockholm, Gênes et Leipzig.



Le programme Dublin Summer'23 a nécessité un investissement de 3,3 Mds$ et repose sur 33 avions basés dans la capitale irlandaise, dont 16 appareils B737 'Gamechanger' (contre 11 auparavant), des appareils présentés comme 'plus efficaces sur le plan environnemental, qui transportant 4 % de passagers en plus, consommant 16 % de carburant en moins et, surtout, générant 40 % de bruit en moins'.



La compagnie prévoit plus de 2000 vols hebdomadaires depuis/vers Dublin, avec une croissance du trafic de +10% par rapport au 'summer 22'. Le programme prévoit notamment des vols vers Berlin (24vols hebdomadaires), Cracovie (18 vols hebdomadaires), Lisbonne (32 vols hebdomadaires), Dubrovnik (8 vols hebdomadaires), Lanzarote (28 vols hebdomadaires) ou Santorin (4 vols hebdomadaires).