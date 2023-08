Ryanair: interpelle le ministre des transport irlandais information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 12:03

(CercleFinance.com) - Ryanair a interpellé aujourd'hui le ministre des transports irlandais, Eamon Ryan, afin qu'il prenne des mesures urgentes afin de protéger les consommateurs irlandais 'de la décision stupide de Fingal Co. Co. de réduire les vols à destination/en provenance de l'aéroport de Dublin entre 23h00 et 7h00 de plus de 40% avec seulement 6 semaines de préavis'.



Selon la compagnie, Fingal Co.Co., soit l'autorité locale du comté de Fingal, ne peut être autorisée à dicter la politique nationale de l'aviation ou à restreindre les vols vers/depuis l'Irlande.



'La mise en oeuvre de cette décision stupide signifierait que, malgré un investissement de plus de 300 millions d'euros dans la 2e piste de Dublin, l'aéroport sera désormais limité à moins de vols qu'il n'y en avait lorsqu'il n'y avait qu'une seule piste', souligne Ryanair.



'Cette décision idiote doit être annulée par notre ministre des Transports pour protéger les clients et les vols à l'aéroport national d'Irlande', assure la compagnie qui, en cas d'inaction, appelle le ministre à démissionner et à nommer une personne compétente au poste de ministre des Transports.