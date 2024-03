Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: impacté par des retards de livraison chez Boeing information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui que Boeing ne prévoyait de lui livrer que 40 des 57 avions B737-MAX8200 dont la livraison était prévue avant la fin juin 2024.



La compagnie - qui dispose d'une flotte de 600 appareils - précise que cette modification du calendrier de livraison entraînera quelques changements mineurs d'horaire et réduira les fréquences des vols sur certaines liaisons.



'Tous les passagers concernés ont déjà reçu des notifications de changement d'horaire leur offrant des horaires/vols alternatifs ou des remboursements complets s'ils le préfèrent', souligne Ryanair.



La compagnie estime ainsi qu'elle devrait transporter un peu moins de 200 millions de passagers en 2024, contre un objectif initial de 205 millions.



Ryanair travaille désormais avec Boeing pour accepter les livraisons d'avions pendant les mois de pointe de juillet, août et septembre 2024. Elle indique néanmoins que compte tenu des incertitudes de livraison, elle ne sera pas en mesure d'utiliser ces appareils pour le pic de l'été 2024.





