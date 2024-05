Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: hausse du trafic en avril malgré la grève information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé jeudi avoir enregistré une hausse de 8% de son trafic passagers en avril, malgré l'annulation de nombreux vols en raison du conflit israélo-palestinien et de l'impact de la grève des contrôleurs du ciel en France.



D'après la compagnie irlandaise à bas coûts, quelque 17,3 millions de personnes ont emprunté ses lignes le mois dernier, contre 16 millions un an plus tôt.



Le transporteur indique toutefois que son coefficient d'occupation, un indicateur du nombre de sièges vendus exprimé en pourcentage de la capacité, s'est replié à 92% contre 94% en avril 2023.



Dans son communiqué, le groupe précise avoir exploité 98.400 vols en avril, mais aussi avoir dû procédé à l'annulation d'environ 700 vols du fait des troubles à Gaza et de plus de 340 vols pour cause de grève des contrôleurs aériens français, le 25 avril.



Vers 11h20 (heure de Dublin), le titre Ryanair, en hausse de plus de 40% sur six mois, affichait un gain de 0,4%.





