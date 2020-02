Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair :hausse du titre après un solide bénéfice trimestriel Cercle Finance • 03/02/2020 à 10:31









(CercleFinance.com) - Les actions de Ryanair sont en hausse de près de 4% après l'annonce par la compagnie aérienne irlandaise de bénéfices au cours du dernier trimestre, stimulée par des échanges de Noël et du Nouvel An meilleurs que prévu. Ce matin, le plus grand transporteur à bas prix d'Europe a annoncé un bénéfice du troisième trimestre de 88 millions d'euros, contre une perte de 66 millions d'euros au même trimestre l'an dernier. Les ventes trimestrielles ont augmenté de 21% à 1,9 milliard d'euros, grâce à des réservations de Noël et du Nouvel An meilleures que prévu, à des tarifs plus élevés. Le trafic a augmenté de 6% pour atteindre 36 millions de passagers, a indiqué le groupe. 'La performance a été encore plus forte que nous l'avions prévu', ont commenté les analystes de Liberum. Aucun changement n'a été apporté aux prévisions de la société pour l'année entière, qui ont été relevées le 10 janvier dernier. Ryanair a déclaré s'attendre toujours à ce que le bénéfice après impôt se situe entre 950 millions d'euros et 1,05 milliard d'euros au cours de l'exercice. Cependant, en raison du retard des livraisons du premier Boeing 737-MAX du groupe, Ryanair a repoussé son objectif de 200 millions de passagers d'un ou deux ans.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.