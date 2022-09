Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: hausse de 52% du trafic passagers en août information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - Ryanair a fait état vendredi d'un trafic passagers en hausse de 52% pour le mois d'août, sous l'effet de la reprise du transport aérien sur fond d'allègement des restrictions aux voyages.



La compagnie irlandaise à bas coûts indique dans un avis financier avoir transporté 16,9 millions de passagers le mois dernier, à comparer avec 11,1 millions sur le même mois de 2021.



Le coefficient d'occupation de ses avions - qui correspond au taux de remplissage de ses appareils - s'est quant à lui amélioré de 14 points, passant de 82% en août 2021 à 96% en août 2022.



Ryanair - qui dit avoir opéré plus de 92.800 vols rien que sur le mois dernier - n'a cessé de voir son trafic passagers s'améliorer ces derniers mois, une dynamique favorable que les analystes expliquent par la décision du groupe de conserver son personnel durant la pandémie, ce qui lui a permis de se montrer opérationnel dès la reprise du trafic.



Désormais coté sur Euronext Dublin, le titre Ryanait progressait de 0,8% vendredi suite à ces annonces.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.