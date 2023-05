Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: hausse de 20% du nombre de passagers en avril information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 14:43









(CercleFinance.com) - Ryanair a fait état mercredi d'une forte hausse de son nombre de passagers transportés pour le mois d'avril, progression qui s'est accompagnée d'une réduction du nombre de sièges vides à bord de ses vols.



D'après la compagnie irlandaise à bas coûts, ce sont quelque 16 millions de personnes qui ont emprunté ses lignes le mois dernier, soit une augmentation de 20% d'une année sur l'autre.



La compagnie aérienne ajoute avoir également augmenté son coefficient d'occupation, un indicateur du nombre de sièges vendus exprimé en pourcentage de ses capacités, porté à 94% contre 91% l'an passé.



Malgré ces bons indicateurs d'activité, le titre Ryanair perdait 1,3% mercredi à la Bourse de Dublin, sous-performant largement son indice de référence, en repli de 0,6%.





