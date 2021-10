Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : Geoff Doherty rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Ryanair Holdings a annoncé aujourd'hui la nomination de Geoff P. Doherty en tant qu'administrateur non exécutif avec effet immédiat. Actuellement directeur financier de Kingspan Group -où il est également membre du conseil d'administration- Geoff P. Doherty a précédemment été membre du conseil d'administration de Greencore Group. ' Compte tenu de l'expérience et des compétences considérables de Geoff P. Doherty dans le domaine de la finance, à la fois en tant que directeur principal du conseil d'administration et directeur financier, il sera un atout important et précieux pour notre conseil et notre comité de vérification ', a indiqué Stan McCarthy, le président de Ryanair.

