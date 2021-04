Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : fustige les aides d'État de ses concurrents Cercle Finance • 14/04/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir pris connaissance aujourd'hui des décisions du Tribunal de l'Union européenne concernant les aides d'État finlandaises, danoises et suédoises en faveur de Finnair et SAS et annonce qu'il saisira la cour de justice de l'UE pour annuler ces aides 'injustes'. La compagnie low-cost rappelle que Finnair et SAS ont bénéficié respectivement de 1.2 et 1.3 milliard d'euros d'aides depuis le début de la pandémie. Ryanair avait saisi la justice européenne à ce sujet en juin 2020 estimant que ces 'subventions illégales' allaient 'à l'encontre des principes fondamentaux du droit de l'UE'. 'Les jugements d'aujourd'hui ont repoussé de 30 ans le processus de libéralisation du transport aérien en permettant à la Finlande, au Danemark et à la Suède de donner à leurs transporteurs nationaux une longueur d'avance sur des concurrents plus efficaces, uniquement sur la base de la nationalité', s'agace Ryanair. 'L'approche inefficace de la Commission européenne en matière d'aides d'État depuis le début de la crise du Covid-19 a permis aux États membres d'effectuer des chèques illimités auprès de leurs transporteurs zombies inefficaces au nom de la perte de prestige national', conclut la compagnie.

