Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : frais de changement de vol temporairement suspendus Cercle Finance • 20/11/2020 à 17:42









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne Ryanair a annoncé aujourd'hui qu'elle allait étendre la suppression des frais de changement de vol à tous les clients qui réservent en décembre 2020 et janvier 2021. 'Les clients de Ryanair auront ainsi l'esprit tranquille et bénéficieront d'une plus grande flexibilité en cas de changement dans leurs projets de voyage, ce qui leur permettra de déplacer leur vol sans frais de changement de vol jusqu'au 30 septembre 2021', assure la compagnie. Les changements devront être effectués au moins 7 jours avant la date de départ de la réservation initiale.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.